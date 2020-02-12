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Транспорт и связь 12.02.2020 18:01

Китай сократил грузовые авиаперевозки в январе на 4,9%, пассажирские - на 5,3%

На китайском рынке авиаперевозок в январе был зафиксирован спад в связи с влиянием вспышки нового коронавируса, сообщил официальный представитель Управления гражданской авиации КНР Сюн Цзе.

По его словам, в январе грузооборот воздушного транспорта страны составил 10,1 млрд тонно-километров, что на 4,9% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, сообщает агентство "Синьхуа".

Объем пассажирских перевозок снизился на 5,3% - до 50,6 млн поездок. В том числе на внутренних рейсах показатель упал на 7% - до 44,01 млн.

Между тем благодаря сильному повышению спроса в первой половине января на международных маршрутах был отмечен подъем авиаперевозок на 8,4% в годовом выражении - до 6,59 млн поездок.

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Тэги: КИТАЙ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, СПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]