Рост экономики РФ в I полугодии 2020г будет близким к потенциальному - аналитики ЦБ

Рост российской экономики в первом полугодии 2020 года сохранится на уровне, близком к потенциальному, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
"По нашим оценкам, рост российской экономики сохранится в первом полугодии 2020 года близким к потенциальному. Этому будет способствовать оживление потребительского спроса, рост бюджетных расходов, смягчение денежно-кредитных условий вслед за принятыми решениями по ДКП и в целом благоприятная ситуация на российском финансовом рынке", - отмечают аналитики ЦБ.
Официальный прогноз Банка России по росту ВВП РФ на 2020 год составляет 1,5-2,0%. Ранее регулятор отмечал, что считает именно такой рост экономики близким к потенциальному.
Рост ВВП РФ в 2019 году, по предварительной оценке Росстата, составил 1,3%.
"Рост российской экономики ускорился до потенциальных темпов во втором полугодии 2019 года и, по оценкам, сохранит набранные темпы в первом полугодии 2020 года. Ускорение роста внутреннего спроса происходит благодаря накоплению запасов, оживлению потребительских расходов домохозяйств, а также стимулирующей бюджетной политике со второй половины 2019 года", - считает департамент ЦБ.
Аналитики отмечают, что набранные темпы роста экономики РФ могут сохраниться в I полугодии 2020 года при условии, что эпидемия коронавируса в мире пойдет на спад, и при отсутствии других значимых внешнеэкономических шоков.
Они также немного улучшили индексную оценку роста ВВП РФ на I и II кварталы 2020 года. Ожидают рост в I квартале на уровне 0,4% (0,3-0,4% в декабре 2019 года), во II квартале - 0,4-0,5% (0,4% ранее). Индексная оценка роста ВВП в IV квартале 2019 года составляет 0,3-0,4% (против 0,3% ранее), что, по мнению департамента ЦБ, соответствует росту российской экономики на 1,2% по итогам 2019 года в целом.
"Текущие оценки также указывают на вероятность умеренного ускорения экономического роста в первом полугодии 2020 года, в результате чего темпы роста экономики будут в полной мере соответствовать ее потенциалу или даже незначительно превысят его", - говорится в документе.
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