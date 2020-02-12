Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 0,5 млн б/с из-за Ливии, сделку ОПЕК+ выполнили на 127%

Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 509 тыс. б/с - до 28,859 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Наибольшее снижение пришлось на Ливию, где добыча обвалилась на 344 тыс. б/с - до 796 тыс. б/с.
Саудовская Аравия нарастила добычу на 57 тыс. б/с, при этом страна осталась в рамках обещанного в рамках сделки ОПЕК+ уровня - ее добыча составила 9,733 млн б/с.
Согласно расчетам "Интерфакса", в январе страны ОПЕК выполнили договоренности по соглашению ОПЕК+ на 127%, то есть снизили добычу на 300 тыс. б/с.
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