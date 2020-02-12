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Внутренняя политика 12.02.2020 16:40

Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении 16 февраля митинга в столице

Исполнительная власть Баку отказала оппозиционным партиям в проведении митинга в центре столицы 16 февраля.

«Партии «Мусават», REAL, движение D18 и ряд других независимых кандидатов, участвовавших в досрочных выборах в парламент, обратились в ИВ Баку для получения разрешения на проведение митинга 16 февраля. Это обращение было рассмотрено и оппозиционным партиям отказано в его проведении», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ИВ.

Оппозиционные партии намеревались провести митинги против результатов досрочных выборов в парламент Азербайджана 9 февраля.

Явка на выборах составила 47,81%.

По предварительным данным ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получает правящая партия «Йени Азербайджан», еще 41 место – независимые кандидаты, остальные места – представители других партий. При этом ни один из кандидатов партии «Мусават» не проходит в парламент, от REAL в новом парламенте будет представлен только один представитель.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]