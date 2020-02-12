Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении 16 февраля митинга в столице

Исполнительная власть Баку отказала оппозиционным партиям в проведении митинга в центре столицы 16 февраля.

«Партии «Мусават», REAL, движение D18 и ряд других независимых кандидатов, участвовавших в досрочных выборах в парламент, обратились в ИВ Баку для получения разрешения на проведение митинга 16 февраля. Это обращение было рассмотрено и оппозиционным партиям отказано в его проведении», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ИВ.

Оппозиционные партии намеревались провести митинги против результатов досрочных выборов в парламент Азербайджана 9 февраля.

Явка на выборах составила 47,81%.

По предварительным данным ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получает правящая партия «Йени Азербайджан», еще 41 место – независимые кандидаты, остальные места – представители других партий. При этом ни один из кандидатов партии «Мусават» не проходит в парламент, от REAL в новом парламенте будет представлен только один представитель.

А.Азизов