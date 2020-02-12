Тегеран придерживается запрета на производство ракет, способных нести ядерный заряд - глава Минобороны Ирана

Иран не нарушает собственной установки, запрещающей производство ракет, способных нести ядерные боеголовки, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.
"Что касается ракет, то запрещены и производство, и запуски ракет, способных нести ядерные боеголовки, которых в Исламской республике Иран не существует", - цитирует министра агентство "Мехр".
По его словам, Ирану на данный момент не нужны новые типы ракет, поскольку стоящие теперь на вооружении ракеты обладают достаточными для нужд страны техническими характеристиками, а в свою очередь "американцы уже видели точность наших ракет, (ударивших - ИФ), по базе США "Айн аль-Асад" в Ираке".
Также он подчеркнул, что запуск Ираном спутников не имеет отношения к ракетной программе.
"Мы можем использовать спутник для обороны, но спутник всецело невоенный объект, и иранский народ имеет полное право (запускать спутники - ИФ)", - отметил министр.
Он добавил, что Иран после 21 марта планирует запустить спутник "Зафар-1".
Ранее стало известно, что на этой неделе иранская ракета-носитель "Симорг" не смогла вывести спутник "Зафар-1" на орбиту из-за того, что не набрала достаточную скорость. Пуск прошел незадолго до годовщины Исламской революции в Иране, в период, когда страна традиционно представляет технологические достижения своих вооруженных сил.
Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Иран использует запуски спутников для развития своего потенциала для производства баллистических ракет.
После запуска "Зафара-1" госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать сильное давление на Иран, чтобы добиться прекращения работы над баллистическими ракетами.
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