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Регион 12.02.2020 19:10

Тегеран придерживается запрета на производство ракет, способных нести ядерный заряд - глава Минобороны Ирана

Иран не нарушает собственной установки, запрещающей производство ракет, способных нести ядерные боеголовки, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Что касается ракет, то запрещены и производство, и запуски ракет, способных нести ядерные боеголовки, которых в Исламской республике Иран не существует", - цитирует министра агентство "Мехр".

По его словам, Ирану на данный момент не нужны новые типы ракет, поскольку стоящие теперь на вооружении ракеты обладают достаточными для нужд страны техническими характеристиками, а в свою очередь "американцы уже видели точность наших ракет, (ударивших - ИФ), по базе США "Айн аль-Асад" в Ираке".

Также он подчеркнул, что запуск Ираном спутников не имеет отношения к ракетной программе.

"Мы можем использовать спутник для обороны, но спутник всецело невоенный объект, и иранский народ имеет полное право (запускать спутники - ИФ)", - отметил министр.

Он добавил, что Иран после 21 марта планирует запустить спутник "Зафар-1".

Ранее стало известно, что на этой неделе иранская ракета-носитель "Симорг" не смогла вывести спутник "Зафар-1" на орбиту из-за того, что не набрала достаточную скорость. Пуск прошел незадолго до годовщины Исламской революции в Иране, в период, когда страна традиционно представляет технологические достижения своих вооруженных сил.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Иран использует запуски спутников для развития своего потенциала для производства баллистических ракет.

После запуска "Зафара-1" госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать сильное давление на Иран, чтобы добиться прекращения работы над баллистическими ракетами.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, АТОМ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]