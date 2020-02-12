Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0269 GBR   2.2029 TRY   0.2822

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.94 0.37 Brent 54.01 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 12.02.2020 17:05

Fitch не прогнозирует существенного укрепления профицита платежного баланса Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает существенного укрепления профицита платежного баланса стран-экспортеров сырья в регионе СНГ и Черного моря.

«Наши сдержанные ожидания по ценам на сырьевые товары не предполагаютсущественного укрепления балансов для экспортеров сырья. Таким образом, вотношении Казахстана, Азербайджана и Узбекистана мы будем фокусироваться натом, сумеют ли они повысить прогнозируемость и эффективность проводимойполитики», - говорится в отчете Fitch по динамике суверенных рейтингов стран СНГ и Черноморского региона.

Согласно отчету, влияние девальвации, контрциклической фискальной политики, шоков в плане доходов от сырьевых товаров и поддержки банковскому сектору снизилось, и на этом фоне большинство суверенных эмитентов в регионе обеспечили первичные профициты и сокращают долг.

«Произошло обновление бюджетных правил. Однако, валютный риск является одним из ключевых факторов уязвимости. Свыше 90% госдолга Узбекистана, Беларуси и Азербайджана номинировано в иностранной валюте, а для Армении и Грузии эта цифра близка к 80%. Снижение валютного риска зависит от развития внутренних рынков капитала в национальной валюте, что также поддержало бы дедолларизацию. Большинство стран в регионе имеют используемый агентством Индикатор банковской системы «b», что отражает «в высокой степени спекулятивное фундаментальное кредитное качество». Уровень неработающих кредитов является высоким и нередко не в полной мере отражен в официальных данных», - отмечается в отчете Fitch Ratings.

Как сообщалось ранее, Fitch Ratings в январе 2020 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз. Краткосрочные РДЭ в местной и иностранной валюте подтверждены на уровне "B", рейтинг эмитента по старшему необеспеченному долгу в местной и иностранной валюте - на уровне "BB+", рейтинг странового потолка и рейтинг эмитента по старшим необеспеченным краткосрочным облигациям в местной валюте - на уровне "BB+".

По итогам 9 месяцев 2019 года профицит счета текущих операций Азербайджан равен $4 млрд или 11,6% ВВП.

Правительство Азербайджана профицит счета текущих операций платежного баланса на 2020 год прогнозирует на уровне $2,5 млрд или 5,2% ВВП.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: FITCH, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Коронавирус может привести к профициту на рынке нефти - Fitch Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2020-2021гг составит 2,2% - Fitch Мировой ВВП в 2020 году вырастет на 2,5%, минимальными темпами с 2012г - Fitch Fitch сохранило прогноз цены Brent на уровне $65 за баррель в 2019г Fitch снизило прогноз цен на нефть Brent на 2019-2021 гг Fitch ожидает роста мирового ВВП на 2,8% в 2019 году, на 2,7% в 2020 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]