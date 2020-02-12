Fitch не прогнозирует существенного укрепления профицита платежного баланса Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает существенного укрепления профицита платежного баланса стран-экспортеров сырья в регионе СНГ и Черного моря.
«Наши сдержанные ожидания по ценам на сырьевые товары не предполагаютсущественного укрепления балансов для экспортеров сырья. Таким образом, вотношении Казахстана, Азербайджана и Узбекистана мы будем фокусироваться натом, сумеют ли они повысить прогнозируемость и эффективность проводимойполитики», - говорится в отчете Fitch по динамике суверенных рейтингов стран СНГ и Черноморского региона.
Согласно отчету, влияние девальвации, контрциклической фискальной политики, шоков в плане доходов от сырьевых товаров и поддержки банковскому сектору снизилось, и на этом фоне большинство суверенных эмитентов в регионе обеспечили первичные профициты и сокращают долг.
«Произошло обновление бюджетных правил. Однако, валютный риск является одним из ключевых факторов уязвимости. Свыше 90% госдолга Узбекистана, Беларуси и Азербайджана номинировано в иностранной валюте, а для Армении и Грузии эта цифра близка к 80%. Снижение валютного риска зависит от развития внутренних рынков капитала в национальной валюте, что также поддержало бы дедолларизацию. Большинство стран в регионе имеют используемый агентством Индикатор банковской системы «b», что отражает «в высокой степени спекулятивное фундаментальное кредитное качество». Уровень неработающих кредитов является высоким и нередко не в полной мере отражен в официальных данных», - отмечается в отчете Fitch Ratings.
Как сообщалось ранее, Fitch Ratings в январе 2020 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз. Краткосрочные РДЭ в местной и иностранной валюте подтверждены на уровне "B", рейтинг эмитента по старшему необеспеченному долгу в местной и иностранной валюте - на уровне "BB+", рейтинг странового потолка и рейтинг эмитента по старшим необеспеченным краткосрочным облигациям в местной валюте - на уровне "BB+".
По итогам 9 месяцев 2019 года профицит счета текущих операций Азербайджан равен $4 млрд или 11,6% ВВП.
Правительство Азербайджана профицит счета текущих операций платежного баланса на 2020 год прогнозирует на уровне $2,5 млрд или 5,2% ВВП.
А.Мамедов
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