Закрытие рейсов в Китай из-за коронавируса приведет к "ощутимому ущербу" для российских авиакомпаний, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
"Сейчас достаточно сложно оценить масштаб экономических и финансовых потерь авиакомпаний от ограничений в воздушном сообщении с КНР, одно можно сказать с уверенностью - ущерб этот для наших авиаперевозчиков будет ощутимым", - говорится в докладе президента АЭВТ Владимира Тасуна.
Пассажирский трафик авиакомпаний РФ в КНР, по данным ассоциации, рос высокими темпами: в 2017 г. рост был на уровне 37,4%, в 2018 г. - 10,8%, в 2019 г. - 16,3%. В 2019 г. авиакомпании перевезли 2,9 млн пассажиров.
"Рынок Китая для наших авиакомпаний давно уже стал одним из ключевых международных рынков. Наши авиакомпании успешно внедрили трансферные технологии, предлагая гражданам Китая широкие возможности осуществления путешествий как по России, так и трансфером в страны ЕС", - отмечается в докладе.
В связи с эпидемией коронавируса в конце января были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight.
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