Минобразования получит 2 млн манатов для начала строительства нового здания школы в Кюрдамире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования из госбюджета на начальном этапе 2 млн манатов на строительство нового здания общеобразовательной школы №5 на 960 учащихся в городе Кюрдамир.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.

Х.Насирзаде