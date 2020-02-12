Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания детского сада-яслей №8 и обновление городской инфраструктуры в городе Кюрдямир, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Исполнительной власти Кюрдямирского района будет выделено 1,5 млн манатов на строительство нового здания детского сада-яслей и 1,5 млн манатов на капитальную реконструкцию 8 улиц города.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.
А.Мамедов
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