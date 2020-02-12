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12.02.2020 17:27

Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания детского сада-яслей №8 и обновление городской инфраструктуры в городе Кюрдямир, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Исполнительной власти Кюрдямирского района будет выделено 1,5 млн манатов на строительство нового здания детского сада-яслей и 1,5 млн манатов на капитальную реконструкцию 8 улиц города.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]