Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания детского сада-яслей №8 и обновление городской инфраструктуры в городе Кюрдямир, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Исполнительной власти Кюрдямирского района будет выделено 1,5 млн манатов на строительство нового здания детского сада-яслей и 1,5 млн манатов на капитальную реконструкцию 8 улиц города.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

А.Мамедов