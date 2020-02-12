В Португалии арестовали счета богатейшей женщины Африки Изабел душ Сантуш

Судебные власти Португалии подтвердили, что распорядились заморозить счета бизнесвумен Изабел душ Сантуш, дочери экс-президента Анголы, сообщают португальские издания "Диариу ди нутисиаш" и "Динейру виву".

"Подтверждаем информацию о том, что прокуратура потребовала ареста банковских счетов в рамках запроса международного сотрудничества между судебными властями Анголы", - заявил источник изданий.

Кроме того, в Португалии заморожены счета ее супруга конголезского бизнесмена Синдики Доколо, а также ее бизнес-партнера Паулы Оливейры. Речь идет о счетах в банках Eurobic, CGD, Millennium BCP и BPI.

Отец душ Сантуш - Жозе Эдуарду душ Сантуш - руководил страной 38 лет. В 2016 году он назначил ее главой государственной нефтяной компании Sonangol, однако в 2017 году новый президент страны Жоау Лоуренсу освободил ее от этой должности. Forbes оценивает состояние Изабел душ Сантуш в $2,2 млрд и называет богатейшей женщиной Африки.

Изабел душ Сантуш покинула Анголу после того, как ее отец ушел в отставку.

В декабре 2019 года суд Луанды заморозил ее банковские счета и арестовал активы в связи с антикоррупционным расследованием, которое ведется в отношении членов ее семьи. Сама она отрицает причастность к коррупции.

В январе душ Сантуш обвинили в Анголе в растрате средств в годы, когда она возглавляла государственную нефтяную компанию Sonangol.