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Наука и образование 12.02.2020 17:50

Президент Алиев назначил Новрузова ректором НПИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду назначил Азада Новрузова ректором Нахчыванского педагогического института.

Текст соответствующего распоряжения опубликованы на официальном сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]