Москва нацелена на продолжение работы по реализации договоренностей по Идлибу - МИД РФ

Россия остается привержена договоренностям по сирийскому Идлибу, нацелена на дальнейшую работу для урегулирования ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия остается приверженной договоренностям Астанинского формата по Идлибу, настроена на продолжение совместной работы в целях их полного выполнения", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что "главными задачами в нынешних условиях" Москва считает "снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий".