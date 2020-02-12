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Регион 12.02.2020 20:40

В МИД РФ рассчитывают, что представители РФ и Турции продолжат выработку комплексного решения проблемы Идлиба

В Москве рассчитывают, что представители РФ и Турции в ближайшее время продолжат контакты по ситуации в Идлибе, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в предстоящий период российские и турецкие представители продолжат работу по выработке комплексного решения проблемы Идлиба", - сказала он журналистам на брифинге.

Захарова напомнила, что на днях российская межведомственная делегация побывала в Анкаре: "Сейчас формируется график очередных контактов по также межведомственной линии, о которой будет сообщено дополнительно".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]