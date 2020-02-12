В МИД РФ рассчитывают, что представители РФ и Турции продолжат выработку комплексного решения проблемы Идлиба

В Москве рассчитывают, что представители РФ и Турции в ближайшее время продолжат контакты по ситуации в Идлибе, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в предстоящий период российские и турецкие представители продолжат работу по выработке комплексного решения проблемы Идлиба", - сказала он журналистам на брифинге.

Захарова напомнила, что на днях российская межведомственная делегация побывала в Анкаре: "Сейчас формируется график очередных контактов по также межведомственной линии, о которой будет сообщено дополнительно".