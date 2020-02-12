Эстонская разведка опасается превентивного удара России по странам Балтии

Единственной реальной угрозой независимости Эстонии является потенциальная военная операция России против стран Балтии, у границ которых она в приоритетном порядке усиливает свой военный потенциал, считает внешняя разведка Эстонии.

"Несмотря на то, что вероятность военного нападения на Эстонию в 2020 году мала, нельзя полностью нельзя исключить угрозы, вытекающие из возможного неверного расчета российского руководства", - говорится в обнародованном в среду ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии.

Как считают эстонские спецслужбы, "угроза военного нападения России на Эстонию невелика, так как Россия не хочет войны с НАТО".

"Однако обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе", - отмечается в докладе.

Эстонская разведка обращает внимание на то, что Россия в последнее время активно усиливала свои вооруженные силы на европейском направлении, создала в Западном военном округе три командования армейского уровня, пять новых штабов дивизий и 15 новых маневренных полков.

В 120 километрах от границы Эстонии размещаются баллистические ракеты "Искандер", "в то время как НАТО не имеет сопоставимых ракетных систем по всей Европе", говорится в докладе.

По данным департамента, стратегические военные учения с привлечением гражданских структур "Центр-2019" и "Щит союза -2019" были более масштабными, чем прежде. В этом году ожидаются крупные учения "Кавказ 2020", которые сосредоточатся на войне на Черном море, Украине и в кавказском регионе.

Как отмечают в эстонской разведке, большое внимание в Кремле уделяют кибероперациям как более дешевому и эффективному средству для достижения своих целей.

"Россия считает, что кибероперации себя оправдывают, они по-прежнему остаются угрозой и для безопасности Эстонии. Россия рассматривает их как эффективное средство достижения своих политических целей. Они обходятся дешевле с точки зрения финансов, человеческих ресурсов и времени, давая при этом России возможность действовать ниже порога вооруженного конфликта", - говорится в документе.

Внешняя разведка Эстонии также считает, что в России "углубляющаяся милитаризация общества исходит из убежденности Кремля о том, что военный конфликт с Западом неизбежен и что это скорее вопрос времени".

"Руководство России верит, что война с Западом началась - сначала она ведется на информационном поле, а также в других государствах", - говорится в ежегоднике. Так, Россия рассматривает военную операцию в Сирии не как самостоятельную операцию, а как укрепление южного крыла фронта против США. Как противостояние с США рассматривается и происходящее на Украине. "Поэтому с точки зрения России нельзя решать ни один военный конфликт по отдельности, не учитывая общей картины", - считает эстонская разведка.

По ее мнению, в этих условиях руководство России требует концентрации всего общества и мобилизации ресурсов на военные цели. "Постоянное поддержание в сознании народа необходимости мобилизации всего общества против внешнего врага призвано отвести внимание от внутригосударственных политических, правовых, экономических и социальных проблем", - говорится в отчете.

Ежегодник выходит в Эстонии уже пятый год. Нынешний выпуск называется "Эстония в международной среде безопасности". Он почти целиком посвящен России.

Департамент считает, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, руководство которой "предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка".

В докладе говорится об усилении российского военного потенциала на европейском направлении, военный баланс сил складывается в пользу Москвы. Там же отмечается, что Россия продолжает вмешиваться в конфликт в восточной части Украины и стремится затормозить интеграцию Украины в европейские структуры. Также в докладе говорится о том, что РФ продолжает активное вмешательство во внутренние дела стран "ближнего зарубежья" - Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана.

В этом году ежегодник также частично посвящен Китаю.

В нем в частности, отмечается, что возможное использование Китаем "внешних инвестиций в политических целях и также возникновение технологической зависимости являются угрозами, с которыми Эстонии при обеспечении своей безопасности придется сталкиваться все чаще". Более широкой целью Китая эстонская разведка считает внедрение своего мировоззрения и стандартов, создавая тем самым удобную для себя международную среду.

Департамент в связи с этим призвал оценить возможные угрозы в связи с намерениями Пекина использовать в своих целях распространение новейших технологий, искусственного интеллекта, в том числе попыток внедрения технологий 5G.