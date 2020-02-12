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Это интересно 12.02.2020 18:00

Президент Азербайджана утвердил госпрограмму развития архивного дела до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил государственную программу развития архивного дела в период на 2020-2025 годы.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Минфину поручено обеспечить финансирование реализации мероприятий, предусмотренных в госпрограмме.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]