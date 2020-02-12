Президент Азербайджана утвердил госпрограмму развития архивного дела до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил государственную программу развития архивного дела в период на 2020-2025 годы.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Минфину поручено обеспечить финансирование реализации мероприятий, предусмотренных в госпрограмме.

Х.Насирзаде