Мэрия Баку пересмотрела решение и разрешила оппозиции в проведении 16 февраля митинга в столице в связи с итогами выборов в парламент

Исполнительная власть Баку вновь рассмотрела обращение оппозиции и разрешила проведение митинга 16 февраля.

«В соответствии с требованием законодательства, обращение должно было быть направлено за 5 дней, а оно было предоставлено за четыре дня. Это означает нарушение требований законодательства и дает основания не рассматривать обращение. Поэтому, отделом было принято решение, что в соответствие с законодательством рассмотрение обращения не является целесообразным.

Однако, руководство Аппарата Исполнительной Власти города Баку учитывая пожелания обратившихся, заново рассмотрело этот вопрос», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в мэрии.

В мэрии также отметили, что место, заявленное организаторами митинга, отличается плотным движением пассажиров, что может создать проблемы в работе метрополитена.

«В качестве альтернативы ИВ Баку предлагает провести мероприятие 16 февраля с 15:00 до 17:00 на территории спортивно-тренировочной базы Гарадаг в поселке Локбатан Гарадагского района Баку», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, партии "Мусават", REAL, движение D18 и ряд других независимых кандидатов, участвовавших в досрочных выборах в парламент, обратились в ИВ Баку для получения разрешение на проведение митинга 16 февраля. Это обращение было рассмотрено и оппозиционным партиям отказано в его проведени.

Оппозиционные партии планируют провести митинги против результатов досрочных выборов в парламент Азербайджана 9 февраля.

Явка на выборах составила 47,81%.

По предварительным данным ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получает правящая партия "Йени Азербайджан", еще 41 место - независимые кандидаты, остальные места - представители других партий. При этом ни один из кандидатов партии "Мусават" не проходит в парламент, от REAL в новом парламенте будет представлен только один представитель.

Б.Рустамбеков