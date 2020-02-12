Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0269 GBR   2.2029 TRY   0.2822

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.94 0.37 Brent 54.01 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 12.02.2020 18:35

Мэрия Баку пересмотрела решение и разрешила оппозиции в проведении 16 февраля митинга в столице в связи с итогами выборов в парламент

Исполнительная власть Баку вновь рассмотрела обращение оппозиции и разрешила проведение митинга 16 февраля.

«В соответствии с требованием законодательства, обращение должно было быть направлено за 5 дней, а оно было предоставлено за четыре дня. Это означает нарушение требований законодательства и дает основания не рассматривать обращение. Поэтому, отделом было принято решение, что в соответствие с законодательством рассмотрение обращения не является целесообразным.

Однако, руководство Аппарата Исполнительной Власти города Баку учитывая пожелания обратившихся, заново рассмотрело этот вопрос», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в мэрии.

В мэрии также отметили, что место, заявленное организаторами митинга, отличается плотным движением пассажиров, что может создать проблемы в работе метрополитена.

«В качестве альтернативы ИВ Баку предлагает провести мероприятие 16 февраля с 15:00 до 17:00 на территории спортивно-тренировочной базы Гарадаг в поселке Локбатан Гарадагского района Баку», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, партии "Мусават", REAL, движение D18 и ряд других независимых кандидатов, участвовавших в досрочных выборах в парламент, обратились в ИВ Баку для получения разрешение на проведение митинга 16 февраля. Это обращение было рассмотрено и оппозиционным партиям отказано в его проведени.

Оппозиционные партии планируют провести митинги против результатов досрочных выборов в парламент Азербайджана 9 февраля.

Явка на выборах составила 47,81%.

По предварительным данным ЦИК, 72 из 125 мест в новом парламенте получает правящая партия "Йени Азербайджан", еще 41 место - независимые кандидаты, остальные места - представители других партий. При этом ни один из кандидатов партии "Мусават" не проходит в парламент, от REAL в новом парламенте будет представлен только один представитель.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЭРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]