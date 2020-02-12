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Дальнее зарубежье 12.02.2020 22:40

Реальные доходы населения Германии в 2019 г. выросли 6-й год подряд

Средний размер номинальной заработной платы в ФРГ по итогам 2019 года увеличился на 2,6%, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Потребительские цены за год повысились на 1,4%, в результате реальные доходы населения (с поправкой на инфляцию) выросли на 1,2%.

Подъем реальных доходов был отмечен шестой год подряд.

Как сообщалось, в 2018 году средний размер зарплаты подскочил на 3,1% (максимум за семь лет), а реальные доходы повысились на 1,3%.

Destatis планирует опубликовать окончательные данные об уровне зарплат в 2019 году в конце марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАРПЛАТЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]