Список компаний, работающих в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, составлен в ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека составила список компаний, работающих в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, передают западные СМИ.
В список вошли 112 компаний, среди них - большое число международных: Airbnb, Booking.com, TripAdvisor, Motorola Solutions, Alstom, Expedia. Он был составлено после резолюции от 2016 года, в которой содержался призыв к созданию базы данных компаний, ведущих бизнес на этих территориях.
Среди них у 94 компаний штаб-квартиры - в Израиле, а еще 18 базируются в других странах.
В Израиле создание этого списка раскритиковали, предположив, что в дальнейшем попавшие в него компании могут столкнуться с попытками бойкота со стороны противников израильской поселенческой деятельности.
Палестинские власти, напротив, приветствовали информацию об этой базе данных, назвав это событие "победой международного права и дипломатических усилий".
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