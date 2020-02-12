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Дальнее зарубежье 12.02.2020 23:35

Список компаний, работающих в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, составлен в ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека составила список компаний, работающих в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, передают западные СМИ.

В список вошли 112 компаний, среди них - большое число международных: Airbnb, Booking.com, TripAdvisor, Motorola Solutions, Alstom, Expedia. Он был составлено после резолюции от 2016 года, в которой содержался призыв к созданию базы данных компаний, ведущих бизнес на этих территориях.

Среди них у 94 компаний штаб-квартиры - в Израиле, а еще 18 базируются в других странах.

В Израиле создание этого списка раскритиковали, предположив, что в дальнейшем попавшие в него компании могут столкнуться с попытками бойкота со стороны противников израильской поселенческой деятельности.

Палестинские власти, напротив, приветствовали информацию об этой базе данных, назвав это событие "победой международного права и дипломатических усилий".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ИЗРАИЛЬ, ПОСЕЛЕНИЯ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]