Турция перебросила реактивную артиллерию к границе с Сирией

Турецкое военное командование перебросило к границе с сирийской провинцией Идлиб реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом", - отмечается в сообщении.

Ранее в феврале неоднократно поступали сообщении о переброске турецких подкреплений к границе с Сирией.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в последнее время.

В начале февраля турецкие власти сообщили, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

В начале этой недели турецкие военные вновь попали под обстрел сирийских войск. Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", с 3 февраля турецкие военные не участвуют в совместном с Россией патрулировани на севере Сирии.

В настоящее время правительственные войска Сирии продолжают бои в Идлибе против экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. Ситуация в Идлибе осложняется наличием там турецких наблюдательных пунктов. Изначально они были созданы для мониторинга режима прекращения огня. По мере продвижения сирийской армии вглубь Идлиба все больше наблюдательных пунктов оказываются де-факто в окружении сирийских военных и поддерживающих Дамаск военизированных подразделений.