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Дальнее зарубежье 13.02.2020 00:11

НАТО готовит ответ на создание и развертывание Россией новых систем вооружений

НАТО готовит умеренный и пропорциональный ответ на создание и развертывание Россией новых систем ракетного оружия в Европе, и это является одной из тем проходящего в Брюсселе совещания министров обороны, сообщила на брифинге эксперт НАТО на условии анонимности.

Она подчеркнула, что новые российские системы вооружения, такие как "Авангард", "Сармат", "Кинжал", "повышают риск эскалации и недоразумений, гиперзвуковое оружие создает новые вызовы безопасности". Беспокойство вызывает намеренное ограничение Россией транспарентности и увеличение военной активности.

"Новые ракеты, развернутые на европейском театре, мобильны, их легко спрятать, и они могут достать до крупных европейских городов с коротким временем предупреждения. Как и большинство российских систем, они двойного назначения, могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки", - сказала натовский эксперт.

Североатлантический альянс будет отвечать "умеренно и пропорционально", подчеркнула она.

"НАТО не торопится и не предпринимает поспешных действий, тщательно рассматривает варианты. Это адаптация учений, разведка и наблюдение, противоракетная оборона и совершенствование конвенциональных средств. Мы также обеспечим надежность и эффективность ядерного сдерживания", - сказала эксперт альянса.

Альянс будет учитывать в своем ответе всю российскую военную доктрину, а не зеркально реагировать на действия России. Натовские военные допускают, что в Европе в будущем сложится асимметрия в гиперзвуковых средствах, и эту проблему защиты Европы союзники рассматривают. Также создалась ситуация, в которой тактического ядерного оружия у России значительно больше, чем у НАТО

В июне министры обороны предусмотрели меры обороны на случай прекращения действия ДРСМД. Когда договор официально утратил силу, некоторые меры начали приниматься. Чиновники не раскрывают перечень и характер этих мер, но называют одной из областей адаптацию натовской противоракетной обороны.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]