Макрон и французские министры пересядут на более экологичные автомобили

Президент Франции Эмманюэль Макрон пересядет на более экологичный автомобиль в рамках планов французского правительства по защите экологии и сокращению выбросов углекислого газа.
"Президент Эмманюэль Макрон будет перемещаться на автомобиле с гибридным двигателем", - сказала министр экологии Франции Элизабет Борн в эфире "Франс-энфо", озвучивая инициативы правительства.
По данным французских СМИ, речь идет о бронированном автомобиле, двигатель которого будет частично работать на электроэнергии.
Борн отметила, что все министры также должны перейти либо на электромобили, либо, как Макрон, - на автомобили с гибридным двигателем. Им также будет запрещено использовать самолеты в тех случаях, когда до места назначения можно добраться на поезде менее чем за четыре часа.
Среди других мер, анонсированных Борн, - ежегодная выплата бонуса в размере 200 евро госслужащим, которые будут добираться на работу на велосипедах или каршеринге.
Ожидается, что в четверг Борн вместе с Макроном отправятся во французские Альпы, где президент страны, в частности, объявит об усилении мер по защите Монблана, ледники которого стремительно тают. Между тем, как отмечают французские СМИ, на Монблан президент Франции и министр экологии отправятся на самолете.
Борн сообщила, что новые меры будут направлены на "регулирование посещаемости Монблана с тем, чтобы ограничить поток туристов и обеспечить уважительное отношение к природе".
В среду Макрон провел специальное совещание, посвященное вопросам экологии, на котором министр экологии представила пакет мер, направленных на защиту экологии, климата и биоразнообразия.
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