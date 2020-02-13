BP намерена достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году

Британская нефтяная компания BP Plc поставила цель сократить нетто-выбросы углекислого газа до нуля к 2050 году или ранее и реорганизовать свои подразделения, ориентированные на добычу газа и нефти, для перехода на более чистые виды топлива.

Пока что ежегодные выбросы парниковых газов компании эквивалентны 415 млн тонн CO2, сообщается в ее пресс-релизе.

"Нам нужен быстрый переход к нулевым значениям. Мы все хотим, чтобы источники энергии были надежными и доступными, но этого больше недостаточно. Они также должны стать чище", - сказал новый главный исполнительный директор BP Бернард Луни.

"Это определенно вызов, но также и огромная возможность. Мне и нашим акционерам понятно, что для того, чтобы BP смогла внести свой вклад и выполнить свою цель, нужны перемены. И мы хотим меняться - это правильное решение для мира и для BP", - отметил он.

Компания намерена установить оборудование для измерения уровня метана на всех основных предприятиях по переработке нефти и газа к 2023 году и затем сократить выбросы метана на 50%, сообщила она в пресс-релизе.

В то же время компания намерена увеличить объем инвестиций в ненефтяной бизнес.

"Цель заключается в разумных инвестициях в бизнесы, где мы можем повысить эффективность, добиться масштабного развития и обеспечить высокие доходы", - сказал Луни.

Стратегия BP также предусматривает масштабную реорганизацию структуры компании и создание четырех подразделений для выполнения поставленных целей.

Инвесторы и потребители стали активнее призывать крупные компании сократить экологический урон от своих операций на фоне глобального изменения климата. Многие крупные институциональные инвесторы призвали корпорации сделать сокращение выбросов приоритетом, в некоторых случаях угрожая выводом инвестиций, пишет The Wall Street Journal.