Камбоджа примет круизный лайнер, который не пускали другие страны из-за боязни коронавируса

Камбоджа примет круизный лайнер Westerdam, который больше недели не может причалить в азиатских портах из-за опасений властей, что на его борту есть зараженные коронавирусом, сообщает в среду агентство "Киодо".
В итоге лайнер прибудет в камбоджийский порт Сиануквиль в четверг утром.
Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, и с тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.
На борту Westerdam находятся 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Все они здоровы, сообщает оператор лайнера Holland America Line. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.
Госсекретарь министерства здравоохранения Камбоджи заявила, что, если пассажиры действительно здоровы, то, "конечно, им должны позволить провести каникулы в Камбодже".
В настоящее время в карантине в японском порту Иокогама находится лайнер Diamond Princess, где коронавирусом заболели 174 человека. Пассажиры заразились от пожилого мужчины, высадившегося с лайнера в Гонконге.
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