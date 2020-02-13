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Дальнее зарубежье 13.02.2020 01:12

Камбоджа примет круизный лайнер, который не пускали другие страны из-за боязни коронавируса

Камбоджа примет круизный лайнер Westerdam, который больше недели не может причалить в азиатских портах из-за опасений властей, что на его борту есть зараженные коронавирусом, сообщает в среду агентство "Киодо".

В итоге лайнер прибудет в камбоджийский порт Сиануквиль в четверг утром.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, и с тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На борту Westerdam находятся 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Все они здоровы, сообщает оператор лайнера Holland America Line. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.

Госсекретарь министерства здравоохранения Камбоджи заявила, что, если пассажиры действительно здоровы, то, "конечно, им должны позволить провести каникулы в Камбодже".

В настоящее время в карантине в японском порту Иокогама находится лайнер Diamond Princess, где коронавирусом заболели 174 человека. Пассажиры заразились от пожилого мужчины, высадившегося с лайнера в Гонконге.

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Тэги: КАМБОДЖА, ЯПОНИЯ, ЛАЙНЕР, СОГЛАСИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]