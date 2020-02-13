Президент Алиев назвал сбалансированным отчет миссии наблюдения ОБСЕ по выборам в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев считает сбалансированным отчет наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ по досрочным парламентским выборам в Азербайджане 9 февраля.

«Абсолютное большинство наблюдателей положительно оценили выборы. Считаю, что отчет БДИПЧ ОБСЕ - организации всегда относившейся к нам предвзято, был сбалансированным и более объективным, чем в предыдущие годы. Конечно, не со всеми моментами мы соглашаемся, но в целом было более объективно, чем ранее», - сказал Алиев в среду на встрече с волонтерами Службы ASAN в Кюрдамире.

Текст выступления Алиева опубликован в четверг на официальном сайте президента Азербайджана.

Глава государства добавил, что имевшие место нарушения в ходе выборов будут очень серьезно расследованы, допустившие нарушения лица строго наказаны и «после этого мы продолжим в этом направлении нашу деятельность и сотрудничество со всеми международными организациями». При этом Алиев считает, что нарушения в ходе выборов носили процедурный характер.

Президент отметил, что в кандидатуры в парламент выдвинули свыше 1300 человек, это – рекордный показатель. «Это показывает, что выборы прошли в конкурентных условиях. Если в среднем в избирательном округе участвуют 10 человек – это ли не конкуренция? Поэтому в итоговом докладе было написано, что конкуренции не было. Что тогда есть конкуренция? Каждый кандидат свободно проводил встречи в своем округе, говорил, что хотел, а некоторые и вовсе критиковали правительство. И никто никому в этом не препятствовал. Так что же тогда открытая конкуренция?», - подчеркнул он.

Алиев добавил, что избирательный процесс отвечал всем демократическим критериям. «Я знаю, что ЦИК уже приступила к активному расследованию нарушений, собирает информацию с мест. Мы не хотим, чтобы были нарушения. Допускающие нарушения люди должны быть наказаны, чтобы в будущем такое не повторилось. В этом нет никакой необходимости. Потому что сегодня, говорю об этом абсолютно искренне, в Азербайджане нет альтернативы нашей политике. Нет такой политической силы, которая могла бы заслужить симпатию народа и эти выборы это еще раз показали. Наша политика отвечает интересам абсолютного большинства наших людей, и проделанная нами работа хорошо видна», - сказал президент.

Явка на досрочных парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81%.

Правящая партия «Йени Азербайджан» заявила, что по предварительным оценкам ее представители получают 72 из 125 мест в новом парламенте. Еще 41 место получают независимые кандидаты, остальные места – представители различных партий.

А.Азизов