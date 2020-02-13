Школьные каникулы в Гонконге продлены до середины марта из-за коронавируса - власти

Для предотвращения возможного распространения коронавируса школы в Гонконге будут закрыты до 16 марта, сообщила местная администрация.
Ранее предполагалось, что ученики приступят к занятиям 2 марта.
Как сообщалось, по стоянию на вечер вторника в городе зарегистрировано 50 случаев пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19.
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