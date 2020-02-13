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Дальнее зарубежье 13.02.2020 10:32

Школьные каникулы в Гонконге продлены до середины марта из-за коронавируса - власти

Для предотвращения возможного распространения коронавируса школы в Гонконге будут закрыты до 16 марта, сообщила местная администрация.

Ранее предполагалось, что ученики приступят к занятиям 2 марта.

Как сообщалось, по стоянию на вечер вторника в городе зарегистрировано 50 случаев пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ШКОЛЫ, КАНИКУЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]