Школьные каникулы в Гонконге продлены до середины марта из-за коронавируса - власти

Для предотвращения возможного распространения коронавируса школы в Гонконге будут закрыты до 16 марта, сообщила местная администрация.

Ранее предполагалось, что ученики приступят к занятиям 2 марта.

Как сообщалось, по стоянию на вечер вторника в городе зарегистрировано 50 случаев пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19.