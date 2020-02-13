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Дальнее зарубежье 13.02.2020 10:46

Администрация Трампа испытывает сложности с назначением спецпосланника для переговоров с Москвой по контролю над вооружениями

Белый дом ищет спецпосланника для ведения с Россией переговоров по контролю над вооружениями, пока никто не согласился, сообщает Politico.

По данным двух бывших американских чиновников, поиски спецпосланника продолжаются с конца прошлого года.

До сих пор администрация не смогла найти никого, кто согласился бы занять эту должность, добавили собеседники издания.

Отмечается, что, согласно различным источникам, в списке кандидатов на эту роль фигурируют: бывший посол и переговорщик по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричард Берт, чиновник министерства финансов Маршалл Биллингсли и бывший советник Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли.

Подчеркивается, что помимо переговоров с Москвой, Трамп может настоять на том, чтобы спецпосланник также взял на себя задачу убедить Китай участвовать в дискуссиях по контролю над вооружениями.

Срок действия российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону начать переговоры о его продлении.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайан сообщил о готовности США к переговорам с российской стороной, это подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она, в частности, сказала: "Мне известно, что наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]