Рестораны и кафе закрылись в Гуанчжоу на юге КНР из-за угрозы коронавируса

Все заведения общественного питания на территории южного китайского мегаполиса Гуанчжоу закрыты для посещения в связи со вспышкой коронавируса.

"С 12 февраля работа всех заведений общественного питания (ресторанов, баров, столовых, закусочных) на территории города Гуанчжоу временно приостановлена. При этом сохраняется возможность заказа еды на вынос", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице генерального консульства РФ в социальной сети "Вконтакте".

Информация о случаях заражения россиян, находящихся в консульском округе, на данный момент в Генконсульство РФ в Гуанчжоу не поступала, отмечается в сообщении.

"10 февраля после выздоровления из больницы в городе Шэньчжэнь были выписаны два гражданина Пакистана, госпитализированные с заражением COVID-19, 12 февраля из больницы в городе Гуанчжоу также выписан пакистанский студент из города Ухань", - сообщает пресс-служба генконсульства.

По состоянию на 13 февраля в провинциях консульского округа зарегистрировано 2 тыс. 926 случаев заражения.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным на утро четверга, в эпицентре распространения нового типа коронавируса - китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 тыс. 840 новых случаев заражения.

В административном центре провинции - Ухане - скончались 216 человек, выявлено 13 тыс. 436 новых больных.

Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе пневмонией, вызываемой коронавирусом, заболели, по последним данным, более 48 тыс. человек (в Ухане - почти 33 тыс. человек), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане - 1 тыс. 36 случаев). После выздоровления из медучреждений выписан 3 тыс. 441 человек.

В России сообщалось лишь о двух случаях выявления коронавирусной инфекции - "китайский" вирус был обнаружен в конце января у двух граждан КНР: студентки в Тюменской области и мужчины в Забайкальском крае. Оба они выписаны из российских больниц на этой неделе, заболевание протекало у них в легкой форме.