СБ ООН одобрил британский проект резолюции по Ливии

Члены СБ ООН одобрили в четверг предложенную Великобританией резолюцию, призывающую, в частности, к соблюдению режима прекращения огня в Ливии, а также - действующего в отношении этой североафриканской страны оружейного эмбарго.

В ходе голосования в поддержку этого документа выступили 14 стран, Россия воздержалась.

Проект резолюции, подготовленный Великобританией, поддерживает решения берлинской конференции по Ливии, прошедшей в январе 2020 года. Документ призывает враждующие стороны выразить приверженность продолжительному прекращению огня. Его авторы настаивают на полном соблюдении оружейного эмбарго ООН в Ливии. Также в документе упоминается возможность международной операции по контролю над соблюдением режима прекращения огня на ливийской территории.

Кроме того, в проекте резолюции упоминается обещание участников берлинской конференции воздержаться от вмешательства в ливийский конфликт.

19 января в Берлине прошла международная конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня в Ливии и обязались воздержаться от вмешательства в дела этой страны.

Кроме того, в документе отмечается, что все нефтяные ресурсы Ливии должны "приносить выгоду всем ливийцами" и для этого - оставаться под контролем базирующейся в Триполи компании National Oil Corporation (NOC).

Также в резолюции говорится о недопустимости создания препятствия работе нефтяных объектов в Ливии. Как сообщалось, такие действия предпринимали сторонники командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В резолюции говорится, что генсек ООН должен будет предоставить доклад о том, каким образом Всемирная организация могла бы в дальнейшем участвовать в мониторинге перемирия в Ливии.

Авторы резолюции упоминают и тему иностранных наёмников, к услугам которых прибегают обе стороны ливийского конфликта. В документе подчеркивается, что все стороны должны "вывести всех вооружённых наёмников". Кроме того, резолюция призывает все страны не вмешиваться в ливийский конфликт и воздержаться от шагов, способных вызвать новую волну насилия.

Россия не видит готовность всех ливийских сторон выполнять решения, принятые в ходе берлинской конференции по Ливии, поэтому воздержалась при голосовании по британской резолюции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия воздержалась по подготовленному Великобританией и Германией проекту резолюции СБ ООН в поддержку берлинской конференции по Ливии. Мы так и не имеем ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение, хотя неоднократно подчеркивали важность этого шага на этапе подготовки к берлинскому форуму и после его завершения", - заявил Небензя, выступая после голосования по резолюции.

По его словам, то, как разворачивалась работа по проекту на площадке ООН "наводит Россию на мысли, что многие были заинтересованы просто побыстрее принять резолюции Совета Безопасности вне зависимости от того, как она будет исполняться"

"Если резолюция - это самоцель, то похоже, что самоцель достигнута. Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги. Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем", - отметил Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что СБ получил "документ, который предписывает исполнять то, чего еще нет, причем предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет", а также "требует от генсекретаря уже предоставить свои рекомендации на этот счет".

"Мы сомневаемся, что такие ультиматумы "подстегнут" ливийцев скорее договариваться. Мы искренне хотим, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись. Хотели, чтобы этот документ был жизнеспособным. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет", - заявил он.