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АПК 13.02.2020 10:08

Агролизинг купит 25 зерноуборочных комбайна

ОАО «Агролизинг» отбирает поставщика 25 зерноуборочных комбайнов и 50 измельчителей зерноуборочных комбайнов.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 500 манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает в 18:00 11 марта 2020 года. Тендерная процедура состоится 12 марта.

Контактное лицо: Сугра Мамедова. Телефон для справок: 425-62-18.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, КОМБАЙНЫ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]