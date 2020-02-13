Агролизинг купит 25 зерноуборочных комбайна

ОАО «Агролизинг» отбирает поставщика 25 зерноуборочных комбайнов и 50 измельчителей зерноуборочных комбайнов.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 500 манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает в 18:00 11 марта 2020 года. Тендерная процедура состоится 12 марта.

Контактное лицо: Сугра Мамедова. Телефон для справок: 425-62-18.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков