Агролизинг купит 25 зерноуборочных комбайна

ОАО «Агролизинг» отбирает поставщика 25 зерноуборочных комбайнов и 50 измельчителей зерноуборочных комбайнов.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 500 манатов.
Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает в 18:00 11 марта 2020 года. Тендерная процедура состоится 12 марта.
Контактное лицо: Сугра Мамедова. Телефон для справок: 425-62-18.
ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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