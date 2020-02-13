Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии посетит Азербайджан

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан.
«Два дня встреч в Тбилиси и Цхинвали подошли к концу. Проведены важные дискуссии. Сейчас на очереди Азербайджан», - написал Клаар на своей странице в twitter.
А.Азизов
Азербайджан ввел запрет на поставки мяса птицы из 12 стран из-за «птичьего гриппа»
Банк МБА-МОСКВА сменил процессинговый центр
BNA построит велосипедные дороги около станции метро «Дарнагюль»
Резкий рост числа больных и скончавшихся от коронавируса COVID-19 в Хубэе объясняется новым методом диагностирования - власти
Президент Азербайджана утвердил госпрограмму развития архивного дела до 2026г
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
Пекин предостерег США от возможного судебного преследования китайских военных по обвинению в хакерстве
Казахстан потратит на перепись населения $21,8 млн
Южная Корея из-за коронавируса ограничила въезд из Китая - посольство РФ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию