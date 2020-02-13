Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии посетит Азербайджан

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан.

«Два дня встреч в Тбилиси и Цхинвали подошли к концу. Проведены важные дискуссии. Сейчас на очереди Азербайджан», - написал Клаар на своей странице в twitter.

А.Азизов