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Финансы 13.02.2020 10:31

Агентство DOST отбирает аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности

Публичное юридическое лицо «Устойчивое и оперативное агентство социального обеспечения» (DOST) отбирает аудитора для независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности.

С этой целью агентство объявило открытый тендер.

Стоимость участия в тендере составляет 70 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 12 марта. Вскрытие предложений пройдет 12 марта в 17:00.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: DOST, АУДИТОР, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]