Агентство DOST отбирает аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности

Публичное юридическое лицо «Устойчивое и оперативное агентство социального обеспечения» (DOST) отбирает аудитора для независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности.
С этой целью агентство объявило открытый тендер.
Стоимость участия в тендере составляет 70 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 16:00 12 марта. Вскрытие предложений пройдет 12 марта в 17:00.
А.Мамедов
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