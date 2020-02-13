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Дальнее зарубежье 13.02.2020 11:17

Южная Корея из-за коронавируса ограничила въезд из Китая - посольство РФ

Посольство РФ в Сеуле предупреждает о введении Южной Кореей в связи с распространением коронавируса ограничениях на въезд для граждан, прибывающих в страну с территории Китая.

"Иммиграционная служба Республики Корея в связи с распространением коронавируса ввела ряд ограничений на въезд в страну: запрещен въезд гражданам, в течение последних 14 дней побывавшим в китайской провинции Хубэй", - говорится в сообщении консульства в фейсбуке.

В посольстве отмечают, что временно отменено действие виз, выданных генеральным консульством Южной Кореи в городе Ухане. Также вводится временный запрет на въезд граждан, чьи паспорта выданы властями провинции Хубэй.

Иммиграционная служба Южной Кореи, по данным консульства, приостанавливает действие безвизового режима с Китаем и временно отменяет безвизовый режим для туристов на остров Чеджу для всех иностранных граждан.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань с многомиллионным населением. Из него новый тип вируса распространился по всей территории Китая и за его пределы.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 48 тыс. человек (в Ухане - почти 33 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане - 1,036 тыс.).

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Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]