Пекин предостерег США от возможного судебного преследования китайских военных по обвинению в хакерстве

Министерство обороны Китая назвало выдвинутые американским минюстом обвинения военнослужащих китайской армии в хакерских атаках беспочвенными и необоснованными, потребовав исправить эту ошибку.
"Эти обвинения США не имеют под собой никаких оснований, в полной мере являются актом гегемонии и судебным издевательством, Китай решительно выступает против такого отношения и решительно его осуждает", - говорится в заявлении представителя министерства У Цяна.
Он подчеркнул: "Важно отметить, что Китай является решительным защитником международной кибербезопасности, китайское правительство последовательно и решительно выступает против и борется с незаконной преступной деятельностью в интернете, а китайские военные никогда не участвовали и не участвуют в краже киберданных в какой-либо форме".
У Цян заявил, что "КНР требует от американской стороны немедленного исправления ошибок и отказа от судебного преследования, чтобы не нанести дальнейшего ущерба отношениям между США и Китаем в военной сфере".
При этом он отметил, что "в течение длительного времени США нарушают международное право и основополагающие принципы международных отношений, осуществляя массовые, хакерские атаки на предприятия и частных лиц".
"Что касается кибербезопасности, то американская сторона применяет голые двойные стандарты и делает это очень лицемерно", - добавил представитель минобороны Китая.
Как сообщалось ранее, министерство юстиции США обвинило четырех китайских военнослужащих в хакерской атаке на Американское бюро кредитных историй Equifax в 2017 году. В результате были похищены данные примерно 145 млн американцев.
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии посетит Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
Президент Алиев назвал сбалансированным отчет миссии наблюдения ОБСЕ по выборам в Азербайджане
Азербайджан ввел запрет на поставки мяса птицы из 12 стран из-за «птичьего гриппа»
Банк МБА-МОСКВА сменил процессинговый центр
BNA построит велосипедные дороги около станции метро «Дарнагюль»
Резкий рост числа больных и скончавшихся от коронавируса COVID-19 в Хубэе объясняется новым методом диагностирования - власти
Президент Азербайджана утвердил госпрограмму развития архивного дела до 2026г
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию