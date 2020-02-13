BNA построит велосипедные дороги около станции метро «Дарнагюль»

Бакинское транспортное агентство (BNA) отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации строительства велосипедных дорожек в рамках проекта строительства Центра транспортного обмена около метростанции «Дарнагюль».
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 300 манатов.
Прием предложений по тендеру осуществляется до 12:00 16 марта. Тендерная процедура состоится 17 марта в 12:00.
Как сообщалось ранее, BNA планирует создание велосипедной инфраструктуры в столице в течение ближайших лет. На первом этапе «Начального комплексного плана действий по велосипедному движению в Баку» предусматривается создание велосипедных дорог на дорогах, следующих в направлениях Беюкшорский парк – Олимпийский стадион, Академия Наук и Бульвар. На втором этапе велосипедные дороги будут созданы на дорогах, ведущих в направлениях: Советская –Зимний сад, Ичери Шехер, спортивно-концертный комплекс им. Г.Алиева, парк Деде Горгуд, парк Ататюрка, парк им Н.Нариманова, Белый город, парк Сахиль, Фаейрмонт и Центр Гейдара Алиева.
Один из обсуждаемых проектов предусматривает создание 18 километровой велосипедной дороги вокруг Бакинского Олимпийского стадиона и озера Беюк Шор. В то же время анализируется возможность внедрения велосипедной дорожной сети, охватывающей центр города, а в предстоящие годы в целом в Баку для удобства населения будут созданы велосипедные дороги и остановки.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Б.Рустамбеков
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