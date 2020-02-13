Банк МБА-МОСКВА сменил процессинговый центр

Банк «МБА-МОСКВА» («дочка» ОАО «Международный банк Азербайджана) мигрировал на процессинговые мощности процессингового центра «КартСтандарт», говорится в сообщении ПЦ.

«Особенностью проекта стала одновременная миграция в трех платежных системах: Visa, Mastercard и «Мир». В результате миграции «МБА-МОСКВА» также сменил спонсора в платежных системах, перейдя под спонсорство ООО «Платежный Центр», - отмечается в сообщении.

«Уверены, что переход на обслуживание в «КартСтандарт» придаст карточному бизнесу банка новый импульс. Мы получим высококвалифицированную поддержку и высокий уровень технологической оснащенности и безопасности, а наши клиенты – самые современные и удобные платежные сервисы», – сказал председатель правления банка Заур Гараисаев, слова которого приведены в сообщении.

В свою очередь, директор ПЦ «КартСтандарт» Майя Глотова отметила, что технологическая и организационная готовность процессингового центра, колоссальный опыт наших специалистов и высокий профессионализм команды «МБА-МОСКВА» позволили реализовать проект точно в запланированные сроки, без простоев и незаметно для держателей карт.

«Впереди – интересная работа по развитию функциональности карточных продуктов банка», – считает Глотова.

ООО «Банк «МБА-МОСКВА» - российская «дочка» Международного Банка Азербайджана (МБА). Ключевыми направлениями деятельности российского банка являются обслуживание торговли между Азербайджаном и РФ и реализация межправительственных соглашений двух стран, а также обслуживание связанных с Азербайджаном предприятий и граждан - выходцев из республики.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов