Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0269 GBR   2.2029 TRY   0.2822

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.94 0.37 Brent 54.01 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 13.02.2020 11:25

Банк МБА-МОСКВА сменил процессинговый центр

Банк «МБА-МОСКВА» («дочка» ОАО «Международный банк Азербайджана) мигрировал на процессинговые мощности процессингового центра «КартСтандарт», говорится в сообщении ПЦ.

«Особенностью проекта стала одновременная миграция в трех платежных системах: Visa, Mastercard и «Мир». В результате миграции «МБА-МОСКВА» также сменил спонсора в платежных системах, перейдя под спонсорство ООО «Платежный Центр», - отмечается в сообщении.

«Уверены, что переход на обслуживание в «КартСтандарт» придаст карточному бизнесу банка новый импульс. Мы получим высококвалифицированную поддержку и высокий уровень технологической оснащенности и безопасности, а наши клиенты – самые современные и удобные платежные сервисы», – сказал председатель правления банка Заур Гараисаев, слова которого приведены в сообщении.

В свою очередь, директор ПЦ «КартСтандарт» Майя Глотова отметила, что технологическая и организационная готовность процессингового центра, колоссальный опыт наших специалистов и высокий профессионализм команды «МБА-МОСКВА» позволили реализовать проект точно в запланированные сроки, без простоев и незаметно для держателей карт.

«Впереди – интересная работа по развитию функциональности карточных продуктов банка», – считает Глотова.

ООО «Банк «МБА-МОСКВА» - российская «дочка» Международного Банка Азербайджана (МБА). Ключевыми направлениями деятельности российского банка являются обслуживание торговли между Азербайджаном и РФ и реализация межправительственных соглашений двух стран, а также обслуживание связанных с Азербайджаном предприятий и граждан - выходцев из республики.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МБА/МОСКВА, ПРОЦЕССИНГ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]