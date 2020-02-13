Казахстан потратит на перепись населения $21,8 млн

Всеобщая национальная перепись населения Казахстана, которая пройдет в октябре, обойдется республиканскому бюджету в 8,2 млрд тенге ($21,8 млн), сообщил председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Нурболат Айдапкелов.

"Очень интересный вопрос для каждого из вас: бюджет переписи населения. Окончательный бюджет составляет 8,2 млрд (тенге - ИФ-К). Много это или мало? Если сравнить с 2009 годом, то в 2009 году было потрачено 6,5 млрд тенге при численности населения 16 млн, сейчас у нас прогноз до конца года - 18,7 млн человек", - сказал Айдапкелов на пресс-конференции в Нур-Султане в четверг.

Из выделенных денег 3,7 млрд тенге будет потрачено на зарплату переписчиков, сообщил глава комитета.

"Также около 900 млн тенге было затрачено на разработку онлайн-ресурса и информационную систему для переписи. Также в каждом регионе были открыты управления и отделы по переписи, планируется, что в некоторых районах будут наниматься транспортные средства. Около 1 млрд тенге были затрачены на закупку планшетов, сумок и шарфов для интервьюеров. В этом году будет потрачено 4 млрд тенге", - сказал Айдапкелов.

Национальная перепись населения Казахстана состоится в октябре 2020 года. Первые предварительные итоги переписи будут опубликованы в II-IV кварталах 2021 года, окончательные итоги - в I-IV кварталах 2022 года.

В Казахстане национальная перепись населения проводится один раз в 10 лет. Последняя кампания проходила в 2009 году и следующая должна была состояться в 2019 году. Однако с учетом ряда организационных моментов, связанных с подготовкой и проведением переписи, было принято решение провести ее в 2020 году.

По итогам переписи 2009 года население Казахстана составило 16 млн 4 тыс. человек, увеличившись на 6,8% по сравнению с переписью 1999 года.

В настоящее время население республики, согласно данным госстатистики, превышает 18,6 млн человек.