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Бизнес и законодательство 13.02.2020 11:42

Азербайджан ввел запрет на поставки мяса птицы из 12 стран из-за «птичьего гриппа»

Азербайджан запретил импорт мяса птицы и продукции из нее из 12 стран в связи с обнаружением вируса «птичьего гриппа», заявил председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли.

«В связи с обнаружением за рубежом вируса птичьего гриппа, в Азербайджан запрещен ввоз птицы и продуктов из нее из 12 стран, среди которых есть и европейские страны», - сказал Тахмазли на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в связи с коронавирусом Азербайджан также запретил импорт из Китая продукции животного происхождения, морепродуктов, живности. «Для того чтобы обезопасить население Азербайджана от распространения коронавируса, из Китая запрещен ввоз животных, мясных продуктов, продуктов животного происхождения»,-отметил глава агентства.

Тахмазли подчеркнул, что в настоящее время все исполнительные органы Азербайджана проводят профилактические меры против коронавируса. «Этот вопрос находится под контролем президента страны и координируется Кабинетом министров»,- добавил глава ведомства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВИРУС, ПРОДУКЦИЯ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]