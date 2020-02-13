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СНГ 13.02.2020 14:01

Перепись населения Казахстана в 2030 году будет электронной

Казахстан намерен в 2030 году отказаться от услуг переписчиков при проведении национальной переписи населения в пользу электронного формата, сообщил председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Нурболат Айдапкелов.

"Мы откажемся от проведения переписи - это будет 2030 год, однозначно. Тогда будет полностью электронный формат, причем опросов не будет. Скорее всего мы будем делать, как в скандинавских странах - это будет регистровая система, на конкретный момент времени будет делаться срез, и на основе этого будет формироваться статистика по населению", - сказал Айдапкелов на пресс-конференции в четверг.

Через 10 лет казахстанские базы данных будут полностью соответствовать требованиям проведения электронной переписи населения, отметил чиновник.

Айдапкелов добавил, что в настоящее время в Казахстане "много вопросов в части баз данных, интеграции".

"Как вы знаете, по цифровому Казахстану вопрос интеграции стоит, движется, но не до такой степени как хотелось бы. По некоторым базам данных также есть вопросы, потому что качество баз данных хорошее, но не отвечает всем требованиям. И по этим базам нельзя получить все ответы на все 84 вопроса, которые мы сюда включили", - сказал председатель комитета.

В Казахстане национальная перепись населения проводится раз в 10 лет. Последняя кампания проходила в 2009 году и следующая должна была состояться в 2019 году. Однако с учетом ряда организационных моментов, связанных с подготовкой и проведением переписи, было принято решение провести ее в 2020 году. На эти цели из бюджета планируется затратить 8,2 млрд тенге ($21,8 млн).

По итогам переписи 2009 года население Казахстана составило 16 млн 4 тыс. человек, увеличившись на 6,8% по сравнению с переписью 1999 года. В настоящее время население республики, согласно данным госстатистики, превышает 18,6 млн человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПЕРЕПИСЬ, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]