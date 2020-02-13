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Дальнее зарубежье 13.02.2020 13:42

Австралийские пожарные сдержали все очаги природных пожаров в штате Новый Южный Уэльс - пожарная служба

Пожарные в четверг потушили все очаги природных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщила в четверг пожарная служба штата.

"После действительно разрушительного сезона пожаров для пожарных и жителей, которые так сильно пострадали в это время, теперь все пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы, что является прекрасной новостью", - заявил представитель службы в видеообращении в твиттере.

Он отметил, что теперь есть возможность сосредоточиться на том, чтобы помочь людям вернуться к прежней жизни.

Министр полиции и экстренных служб штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот в свою очередь заявил, что ждал этой новости на протяжении шести месяцев.

"Наконец мы можем спокойно вздохнуть! Сегодняшний день официально объявлен днем объятий пожарного", - написал Эллиот в своем твиттере.

В то же время в пожарной службе подчеркнули, что "пожары все еще активны на дальнем юге штата".

Как отмечают австралийские СМИ, большую роль в тушении пожаров сыграл тропический ливень, который залил территорию штата в минувшие выходные.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 32 человека, разрушены более двух тысяч домохозяйств.

Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса. Погибло огромное количество животных, в том числе коал и кенгуру.

Сообщается, что среда обитания 113 видов животных либо уничтожена, либо им нанесен серьезный ущерб.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ШТАТ, ПОЖАРЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]