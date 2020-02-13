Австралийские пожарные сдержали все очаги природных пожаров в штате Новый Южный Уэльс - пожарная служба

Пожарные в четверг потушили все очаги природных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщила в четверг пожарная служба штата.
"После действительно разрушительного сезона пожаров для пожарных и жителей, которые так сильно пострадали в это время, теперь все пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы, что является прекрасной новостью", - заявил представитель службы в видеообращении в твиттере.
Он отметил, что теперь есть возможность сосредоточиться на том, чтобы помочь людям вернуться к прежней жизни.
Министр полиции и экстренных служб штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот в свою очередь заявил, что ждал этой новости на протяжении шести месяцев.
"Наконец мы можем спокойно вздохнуть! Сегодняшний день официально объявлен днем объятий пожарного", - написал Эллиот в своем твиттере.
В то же время в пожарной службе подчеркнули, что "пожары все еще активны на дальнем юге штата".
Как отмечают австралийские СМИ, большую роль в тушении пожаров сыграл тропический ливень, который залил территорию штата в минувшие выходные.
Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 32 человека, разрушены более двух тысяч домохозяйств.
Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса. Погибло огромное количество животных, в том числе коал и кенгуру.
Сообщается, что среда обитания 113 видов животных либо уничтожена, либо им нанесен серьезный ущерб.
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