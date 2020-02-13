Минэнерго Белоруссии подтверждает планы по запуску первого блока БелАЭС в 2020 году

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтверждает планы по физическому и энергетическому пуску первого энергоблока БелАЭС и ее интеграции в энергосистему страны в 2020 году.

"У нас стоит задача в этом году обеспечить завоз ядерного топлива, произвести физический пуск, энергетический пуск первого энергоблока, то есть выдачу первых киловатт-часов в энергосистему. 2020 год - итоговый год пятилетки, в течение которого необходимо завершить ключевые мероприятия. К ним относится реализация мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему и экономику страны", - сказал Каранкевич.

Его цитирует госагентство БелТА.

По словам министра, первый энергоблок БелАЭС имеет высокую степень готовности. "Практически все строительно-монтажные работы завершены, завершаются отделочные работы. В отношении основного технологического оборудования сейчас проходит этап горячей обкатки, который позволяет обеспечить работу энергоблока на имитаторах ядерного топлива. Необходимо проанализировать работу всего первого энергоблока в технологической цепочке, посмотреть, достигаются ли все номинальные параметры работы оборудования", - добавил он.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго Белоруссии сообщало, что планируется обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").