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Дальнее зарубежье 13.02.2020 14:28

В Германии арестован подозреваемый в нарушении эмбарго на поставки в Россию

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина этой страны Александра С., подозреваемого в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в Россию, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Александр С. - руководитель фирмы с офисом на юге Германии. В этом качестве он поставлял станки военному потребителю в России. Чтобы скрыть это обстоятельство, обвиняемый вел свои дела через различных подставных покупателей. Кроме этого, были подделаны данные, характеризующие цель использования оборудования. Таким образом, в период с января 2016 по январь 2018 года было произведено семь поставок, общая сумма заказов - примерно 8 миллионов евро", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в четверг поступившем в "Интерфакс".

По информации прокуратуры, ряд станков были объективно предназначены для использования в военных целях, а другое оборудование является так называемыми товарами с двойным назначением и входит в список запрещенных поставок.

"Вывоз таких товаров из списка запрещен в случае, если они полностью или частично могут быть использованы для военных целей или предназначены для военного потребителя", - указывает Генпрокуратура.

Мужчина был задержан 11 февраля в Аугсбурге, его обвиняют в нарушении закона, регулирующего внешнеэкономические отношения ФРГ в семи случаях, а также в действиях по заказу иностранных спецслужб и нарушении российского эмбарго. Накануне были проведены обыски. Также накануне был выдан орден на арест.

В 2014 году Евросоюз одобрил так называемые секторальные санкции в отношении России, чтобы вынудить Москву изменить политику в отношении Украины. Помимо финансовой и энергетической сферы, они касаются также и военной. ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, САНКЦИИ, НАРУШЕНИЕ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]