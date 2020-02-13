Песков: РФ пока не приняла решение о продлении сокращения добычи в рамках ОПЕК+

Руководство России пока не сформулировало свою позицию по продлению сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, она будет объявлена своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, определилась ли Россия в отношении продления сокращения добычи нефти. "Нет", - сказал Песков.

На просьбу журналистов уточнить, когда президент объявит о своей позиции, представитель Кремля сказал: "Своевременно".

В минувшую пятницу глава Минэнерго Александр Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в течение текущей недели.

"Я думаю, на следующей неделе мы сможем более точно сказать свою позицию", - сказал министр 7 февраля.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам сделки снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/c и продлить ограничения до июня 2020 года.