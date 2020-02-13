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ТЭК 13.02.2020 13:33

Песков: РФ пока не приняла решение о продлении сокращения добычи в рамках ОПЕК+

Руководство России пока не сформулировало свою позицию по продлению сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, она будет объявлена своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, определилась ли Россия в отношении продления сокращения добычи нефти. "Нет", - сказал Песков.

На просьбу журналистов уточнить, когда президент объявит о своей позиции, представитель Кремля сказал: "Своевременно".

В минувшую пятницу глава Минэнерго Александр Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в течение текущей недели.

"Я думаю, на следующей неделе мы сможем более точно сказать свою позицию", - сказал министр 7 февраля.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам сделки снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/c и продлить ограничения до июня 2020 года.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]