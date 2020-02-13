Правительство Украины работает над увеличением отечественной газодобычи - премьер Гончарук

Украинская Государственная служба геологии и недр в феврале выставит на электронные аукционы специальные разрешения на пользование 12 нефтегазовыми участками, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги. Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.
Премьер, который в настоящее время находится с визитом на Опошнянском нефтегазоконденсатном месторождении (Полтавская область), на одной из скважин государственного "Укргазвыдобування", отметил, что в настоящее время правительство работает над увеличением отечественной газодобычи.
"На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи", - написал Гончарук, добавив, что государство будет более эффективно распоряжаться недрами, "без "смотрящих" и групп влияния".
Он также добавил, что в настоящее время продолжается процесс подготовки к подписанию девяти соглашений о разделе продукции, конкурсы по которым состоялись в прошлом году.
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