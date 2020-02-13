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СНГ 13.02.2020 14:42

Правительство Украины работает над увеличением отечественной газодобычи - премьер Гончарук

Украинская Государственная служба геологии и недр в феврале выставит на электронные аукционы специальные разрешения на пользование 12 нефтегазовыми участками, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги. Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Премьер, который в настоящее время находится с визитом на Опошнянском нефтегазоконденсатном месторождении (Полтавская область), на одной из скважин государственного "Укргазвыдобування", отметил, что в настоящее время правительство работает над увеличением отечественной газодобычи.

"На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи", - написал Гончарук, добавив, что государство будет более эффективно распоряжаться недрами, "без "смотрящих" и групп влияния".

Он также добавил, что в настоящее время продолжается процесс подготовки к подписанию девяти соглашений о разделе продукции, конкурсы по которым состоялись в прошлом году.

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]