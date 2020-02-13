В Иране стартует предвыборная парламентская кампания

В Иране в полночь четверга (23:30 среды мск) официально началась предвыборная кампания, приуроченная к выборам в однопалатный парламент страны (меджлис) 21 февраля, сообщает агентство "Тасним".

Кампания продлится до среды 19 февраля.

По данным агентства, на 290 мест в парламенте претендует 7148 кандидатов, в том числе из религиозных меньшинств Ирана. В частности, в Тегеране за 30 мест будут бороться 1453 человека.

Кандидаты в депутаты должны предварительно получить одобрение Совета стражей конституции - надпарламентского органа власти из 12 человек, в компетенцию которого, в том числе, входит утверждение кандидатов на ключевые посты в стране.

Депутаты избираются сроком на 4 года, причем для бывших и нынешних законодателей не существует ограничений на то, чтобы баллотироваться вновь.

Параллельно с парламентскими выборами 21 февраля пройдут промежуточные выборы в Совет экспертов, состоящий из 88 мусульманских законоведов. В обязанности Совета входит избрание руководителя Исламской республики Иран.

Члены Совета избираются на 8-летний срок простым большинством голосов.

"Тасним" отмечает, что за последние недели власти Ирана обращались с призывами к населению обеспечить высокую явку на выборах. 5 февраля на эту тему высказался руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Сильный парламент - один из факторов, обеспечивающий силу Ирана. Формирование сильного парламента во многом зависит от голосования народа. Возможно, кому-то я не нравлюсь, но, если он или она любит Иран, им следует прийти к избирательным урнам", - сказал аятолла.