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Регион 13.02.2020 13:54

Тегеран опровергает слухи об отставке Рухани

Правительство Ирана опровергло появившиеся в стране слухи об отставке президента Исламской республики Хасана Рухани.

"Рухани останется с нашей страной до конца своего президентского срока", - заявил журналистам официальный представитель правительства Ирана и помощник Рухани Али Рабии.

Он подчеркнул, что "заранее" опровергает любые подобные сообщения, которые могут появиться в будущем.

Интернет-газета "Аль-Монитор" пишет в четверг, что слухи об отставке Рухани начали циркулировать в Иране на этой неделе. Издания, поддерживающие президента, утверждают, что за этими сообщениями стоит бывший депутат-консерватор парламента, близкий к Корпусу стражей исламской конференции (КСИР) Алиреза Закани. По данным издания, Закани заявил на прошлой неделе на встрече с консервативными политиками, что если правительству не удастся начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президент Ирана подаст в отставку.

Разговоры об отставке Рухани велись в стране и ранее. Так, на волне массовых протестов в ноябре прошлого года из-за роста цен на топливо один из политиков-реформаторов Аббас Абди предложил президенту уйти в отставку и организовать досрочные президентские выборы ради восстановления стабильности в стране. А месяц спустя поползли слухи, что Рухани может покинуть свой пост если парламент не примет предложенный проект бюджета на будущий финансовый год, стартующий в марте, пишет "Аь-Монитор".

Рухани известен как политик-реформатор, который вызывает недовольство у консервативно настроенных иранских политиков.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]