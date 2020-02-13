Тегеран опровергает слухи об отставке Рухани

Правительство Ирана опровергло появившиеся в стране слухи об отставке президента Исламской республики Хасана Рухани.
"Рухани останется с нашей страной до конца своего президентского срока", - заявил журналистам официальный представитель правительства Ирана и помощник Рухани Али Рабии.
Он подчеркнул, что "заранее" опровергает любые подобные сообщения, которые могут появиться в будущем.
Интернет-газета "Аль-Монитор" пишет в четверг, что слухи об отставке Рухани начали циркулировать в Иране на этой неделе. Издания, поддерживающие президента, утверждают, что за этими сообщениями стоит бывший депутат-консерватор парламента, близкий к Корпусу стражей исламской конференции (КСИР) Алиреза Закани. По данным издания, Закани заявил на прошлой неделе на встрече с консервативными политиками, что если правительству не удастся начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президент Ирана подаст в отставку.
Разговоры об отставке Рухани велись в стране и ранее. Так, на волне массовых протестов в ноябре прошлого года из-за роста цен на топливо один из политиков-реформаторов Аббас Абди предложил президенту уйти в отставку и организовать досрочные президентские выборы ради восстановления стабильности в стране. А месяц спустя поползли слухи, что Рухани может покинуть свой пост если парламент не примет предложенный проект бюджета на будущий финансовый год, стартующий в марте, пишет "Аь-Монитор".
Рухани известен как политик-реформатор, который вызывает недовольство у консервативно настроенных иранских политиков.
Президент Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС переговорный процесс по Карабаху и сотрудничество в энергетике
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии посетит Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
"Газпром нефть" нацелена к 2021г сократить валовые выбросы СО2 на 20%
Barclays сообщил о проверке регулятором CEO банка Стейли
Подрядчики ЛУКОЙЛа ищут замену китайским поставщикам из-за коронавируса - пресс-служба астраханского губернатора
Президент Алиев поздравил «классиков» с 6 медалями на чемпионате Европы
VISA планирует запустить в Азербайджане сервис безналичного перевода чаевых
Нелегалы из Ближнего Востока и Азии пытаются транзитом через Азербайджан попасть в Европу по поддельным паспортам – ГПС
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию