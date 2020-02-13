Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в КНР, число зараженных приближается к 60 тыс

В Китае по состоянию на четверг зарегистрировано 15 152 новых случая заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщили на пресс-конференции представители Государственного комитета здравоохранения КНР.
По их данным, 254 пациента скончались.
В эти статистические выкладки включены и оглашенные ранее в четверг показатели по провинции Хубэй.
Таким образом, общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, по состоянию на четверг, достигло в Китае 1367 человек. Заражение подтверждено у 59 804 человек.
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