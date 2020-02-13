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Дальнее зарубежье 13.02.2020 13:58

Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в КНР, число зараженных приближается к 60 тыс

В Китае по состоянию на четверг зарегистрировано 15 152 новых случая заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщили на пресс-конференции представители Государственного комитета здравоохранения КНР.

По их данным, 254 пациента скончались.

В эти статистические выкладки включены и оглашенные ранее в четверг показатели по провинции Хубэй.

Таким образом, общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, по состоянию на четверг, достигло в Китае 1367 человек. Заражение подтверждено у 59 804 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]