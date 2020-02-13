Президент Алиев поздравил «классиков» с 6 медалями на чемпионате Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил азербайджанских борцов, завоевавших 6 медалей на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Риме.
«Сердечно поздравляю наших спортсменов, тренеров и азербайджанский народ со славной победой нашей сборной, которая впервые завоевала 6 медалей в греко-римской борьбе на чемпионате Европы», - написал Алиев на своей официальной странице в Twitter.
Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) стали чемпионами Европы, Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.
В общем зачете азербайджанские «классики» заняли второе место, уступив только России.
Х.Насирзаде
Президент Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС переговорный процесс по Карабаху и сотрудничество в энергетике
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии посетит Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
"Газпром нефть" нацелена к 2021г сократить валовые выбросы СО2 на 20%
Barclays сообщил о проверке регулятором CEO банка Стейли
Подрядчики ЛУКОЙЛа ищут замену китайским поставщикам из-за коронавируса - пресс-служба астраханского губернатора
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство детского сада и обновление инфраструктуры в Кюрдямире
Президент Алиев открыл Центр «ASAN Xidmеt» в Кюрдамире
Сирийские военные в Идлибе ведут борьбу с террористами - Песков
Правительство Украины работает над увеличением отечественной газодобычи - премьер Гончарук
В Германии арестован подозреваемый в нарушении эмбарго на поставки в Россию
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Азербайджане открылась выставка «Пакт Рериха – мир через культуру»
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялась олимпиада по ментальной арифметике
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию