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Спорт 13.02.2020 14:13

Президент Алиев поздравил «классиков» с 6 медалями на чемпионате Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил азербайджанских борцов, завоевавших 6 медалей на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Риме.

«Сердечно поздравляю наших спортсменов, тренеров и азербайджанский народ со славной победой нашей сборной, которая впервые завоевала 6 медалей в греко-римской борьбе на чемпионате Европы», - написал Алиев на своей официальной странице в Twitter.

Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) стали чемпионами Европы, Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.

В общем зачете азербайджанские «классики» заняли второе место, уступив только России.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БОРЬБА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]