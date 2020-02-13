Президент Алиев поздравил «классиков» с 6 медалями на чемпионате Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил азербайджанских борцов, завоевавших 6 медалей на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Риме.

«Сердечно поздравляю наших спортсменов, тренеров и азербайджанский народ со славной победой нашей сборной, которая впервые завоевала 6 медалей в греко-римской борьбе на чемпионате Европы», - написал Алиев на своей официальной странице в Twitter.

Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) стали чемпионами Европы, Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.

В общем зачете азербайджанские «классики» заняли второе место, уступив только России.

Х.Насирзаде