АИКГФ увеличил в 2019г активы на 10,2%, сократил доналоговую прибыль на 3,5%

Активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на 1 января 2020 года составляют 1 млрд 406 млн 159,049 тыс. манатов, что на 10,2% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Кредитный портфель АИКГФ на конец 2019 года равен 998 млн 78,538 тыс. манатов (рост за 2019г на 11,5% - ИФ-Аз), объем депозитов, размещенных в банках – 23 млн 830,818 тыс. манатов (рост в 83,5 раза), инвестиции в ценные бумаги – 30 млн 137,799 тыс. манатов (спад на 88,4%), остальное – прочие активы.

Обязательства фонда на 31 декабря 2019 года оцениваются в 754 млн 378,394 тыс. манатов (рост на 1,4%), в том числе эмитированные ценные бумаги – 728 млн 919,696 тыс. манатов (рост на 1,4%).

Капитал АИКГФ на конец отчетного периода равен 651 млн 780,656 тыс. манатов (рост на 22,4%), в том числе уставный капитал – 566 млн манатов (рост на 21,5%), суммарная нераспределенная чистая прибыль – 67 млн 98,865 тыс. манатов.

Операционный доход фонда за 2019 год составил 25 млн 837,022 тыс. манатов (спад на 14,4%), доналоговая прибыль – 18 млн 641,246 тыс. манатов (спад на 3,5%).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Мамедов