Молдова готова создать инвесторам из Азербайджана лучшие условия - премьер

Премьер-министр Молдовы Ион Кику и посол Азербайджана в Кишиневе Гудси Османов обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, организацию бизнес-форума.
«В ходе переговоров было согласовано организовать заседание межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между двумя государствами», сообщает сайт пресс-службы правительства Молдовы.
Премьер выразил намерение Молдовы продолжать развивать торгово-экономические взаимоотношения между двумя странами.
Кику отметил, Молдова намерена предлагать азербайджанским инвесторам лучшие условия, если будут создаваться новые рабочие места, а также конкурентоспособные услуги и продукты.
Османов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан также готов к взаимному сотрудничеству.
«В ходе разговора собеседники затронули вопрос организации бизнес-форума для предпринимателей, а также обсудили перспективы партнерства в энергетической и транспортной сферах», - подчеркивается в информации.
А.Азизов
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