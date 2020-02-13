Молдова готова создать инвесторам из Азербайджана лучшие условия - премьер

Премьер-министр Молдовы Ион Кику и посол Азербайджана в Кишиневе Гудси Османов обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, организацию бизнес-форума.

«В ходе переговоров было согласовано организовать заседание межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между двумя государствами», сообщает сайт пресс-службы правительства Молдовы.

Премьер выразил намерение Молдовы продолжать развивать торгово-экономические взаимоотношения между двумя странами.

Кику отметил, Молдова намерена предлагать азербайджанским инвесторам лучшие условия, если будут создаваться новые рабочие места, а также конкурентоспособные услуги и продукты.

Османов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан также готов к взаимному сотрудничеству.

«В ходе разговора собеседники затронули вопрос организации бизнес-форума для предпринимателей, а также обсудили перспективы партнерства в энергетической и транспортной сферах», - подчеркивается в информации.

А.Азизов