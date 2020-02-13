Barclays сообщил о проверке регулятором CEO банка Стейли

Barclays Plc объявил в четверг, что Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) проводит проверку в отношении главного исполнительного директора банка Джеса Стейли, касающуюся характера его взаимоотношений с финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в августе 2019 года в тюрьме Манхеттена.
В сообщении Barclays говорится о "полном доверии" к Стейли совета директоров, который "единогласно рекомендовал его кандидатуру для переизбрания на пост CEO на ежегодном собрании акционеров".
"Ранее в своей карьере Стейли имел профессиональные отношения с Эпштейном, - отмечается в заявлении Barclays. - Летом 2019 года, в свете проявившегося интереса СМИ к этому вопросу, Стейли добровольно дал разъяснения ряду топ-менеджеров и председателю совета директоров относительно характера его взаимоотношений с Эпштейном. Стейли заверил совет директоров, что он не контактировал с Эпштейном с момента вступления на пост CEO Barclays в декабре 2015 года".
Регулятор проверяет то, каким образом, Стейли охарактеризовал свои взаимоотношения с Эпштейном, и "последующее описание этих взаимоотношений банком в ответ на запрос FCA", говорится в заявлении Barclays.
Банк раскрыл информацию о проверке в отношении CEO одновременно с публикацией финансовой отчетности за четвертый квартал 2019 года и весь минувший год.
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