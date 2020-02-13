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Финансы 13.02.2020 14:43

Barclays сообщил о проверке регулятором CEO банка Стейли

Barclays Plc объявил в четверг, что Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) проводит проверку в отношении главного исполнительного директора банка Джеса Стейли, касающуюся характера его взаимоотношений с финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в августе 2019 года в тюрьме Манхеттена.

В сообщении Barclays говорится о "полном доверии" к Стейли совета директоров, который "единогласно рекомендовал его кандидатуру для переизбрания на пост CEO на ежегодном собрании акционеров".

"Ранее в своей карьере Стейли имел профессиональные отношения с Эпштейном, - отмечается в заявлении Barclays. - Летом 2019 года, в свете проявившегося интереса СМИ к этому вопросу, Стейли добровольно дал разъяснения ряду топ-менеджеров и председателю совета директоров относительно характера его взаимоотношений с Эпштейном. Стейли заверил совет директоров, что он не контактировал с Эпштейном с момента вступления на пост CEO Barclays в декабре 2015 года".

Регулятор проверяет то, каким образом, Стейли охарактеризовал свои взаимоотношения с Эпштейном, и "последующее описание этих взаимоотношений банком в ответ на запрос FCA", говорится в заявлении Barclays.

Банк раскрыл информацию о проверке в отношении CEO одновременно с публикацией финансовой отчетности за четвертый квартал 2019 года и весь минувший год.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BARCLAYS, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]